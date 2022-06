Veröffentlicht am 6. Juni 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Success – Innovationspreis des Landes: Unternehmen können sich bis zum 31. Juli bewerben – Prämien bis zu 15.000 Euro

Auf den Innovations-Wettbewerb des Landes Rheinland-Pfalz Success macht die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen heimische Betriebe aufmerksam: Unter dem Motto „SUCCESS – Vorsprung durch Innovation“ führt die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) gemeinsam mit dem Wirtschafts-Ministerium des Landes auch in diesem Jahr wieder einen Wettbewerb zur Auszeichnung technologischer Innovationen in Rheinland-Pfalz durch. Mit dem Preis soll die Arbeit von erfolgreichen innovativen Unternehmen aus Rheinland-Pfalz, beispielsweise für neue Verfahren, Produkte und Dienstleistungen, gewürdigt werden. Hierfür werden Preise von bis zu 15.000 Euro vergeben. Zusätzlich wird eine Sonderprämie in Höhe von 15.000 Euro zum Thema „Innovative Technologien für den Klimaschutz” vergeben.

Prämiert wird die Entwicklung neuer Produkte, Verfahren, Produktionsprozesse, technologieorientierter Dienstleistungen sowie anspruchsvoller IT-Vorhaben für technische Anwendungen, die bereits am Markt erfolgreich sind. Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Prämierung der eingereichten Innovationsvorhaben sind der jeweilige Innovationsgrad sowie die bereits erfolgreiche wirtschaftliche Verwertung, die mit Hilfe der bereits erreichten Umsatzerlöse darzulegen ist. Bewerben können sich Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) mit maximal 250 Beschäftigten. Bewerbungsschluss ist der 31. Juli.

Bei der Prämie handelt es sich um eine sogenannte De-minimis-Beihilfe. Die De-minimis-Regelung deckelt die Höhe von Beihilfen auf 200.000 Euro innerhalb von drei Jahren. Insoweit müssen Unternehmen, die sich bewerben möchten, noch über ein freies De-minimis-Kontingent in Höhe von 15.000 Euro verfügen, auch wenn die Prämie geringer ausfällt. Weitere Informationen unter www.success-rlp.de