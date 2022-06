Veröffentlicht am 6. Juni 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ein Geschenk des Jugendrotkreuz Altenkirchen an das DRK Seniorenzentrum Altenkirchen

Zur Freude der Bewohnerinnen und Bewohner des DRK Seniorenzentrums hatten Kinder und Jugendliche des Jugendrotkreuz in Altenkirchen nicht nur einen Nistkasten gebaut, sondern diesen auch mit Frühlingsmotiven und dem roten Kreuz-Symbol bunt bemalt und wetterfest lackiert. Nach einer langen coronabedingten Pause war dies die erste Gemeinschaftsaktion der Sechs- bis Vierzehnjährigen unter der Leitung von Jule Hardtmann und Lucas Trappmann, Referenten des Jugendrotkreuzes. Bis zur nächsten Brutzeit der Singvögel will man sich einen passenden Baum aussuchen, an dem der Nistkasten seinen festen Platz finden soll. Alle hoffen, dass dort ein Meisenpaar schnell ein neues Zuhause finden wird.