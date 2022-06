Veröffentlicht am 5. Juni 2022 von wwa

BEROD – Ausbildungssamstag des Löschzug Berod

Nach über eineinhalbjähriger Pause konnte der Löschzug Berod wieder einen Ausbildungstag durchführen. Gestartet wurde morgens mit einem gemeinsamen Frühstück. Im Anschluss folgte ein technischer Dienst an den Fahrzeugen und am Feuerwehrhaus. Um 11 Uhr begannen die Teilnehmer mit der Stationsausbildung.

An drei Stationen beschäftigten sich die Feuerwehrler mit den Themen: Funktionen und Möglichkeiten des bei ihnen stationierten Einsatzleitwagens, Funkkonzept der Verbandsgemeindefeuerwehr und Notstromversorgung des Feuerwehrhauses. Dem Vorgehen mit Schlauchpaket und Schlauchtragekörben in Gebäuden, der Vornahme des Rauchvorhangs und Belüftungsgeräts zum Vorgehen in verrauchten Bereichen. Beladung, Einsatzmöglichkeiten und Besteigen der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Altenkirchen. Fotos: LZ Berod