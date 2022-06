Veröffentlicht am 6. Juni 2022 von wwa

HIRZ-MAULSBACH – Bürgerengagement Honschafter Hobby Dart (HHD)

Seit Februar hat das Bürgerengagement sechs Dartturniere – fünfmal als E-Dart und einmal als Steeldart – mit unterschiedlichen Modi angeboten und gespielt. Mittlerweile sind es seit 2014 insgesamt 75 Turniere geworden. Für die offene Gemeinschaft zur Förderung der Geselligkeit von Honschaftern und Freunden – wir sind ja kein Verein – ist das immer eine schöne Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten zu treffen. Jeder volljährige Hobby Darter ist zu den Softdartturnieren willkommen. Zu den Steeldartturnieren sind auch Vereinsspieler eingeladen. So um die 20 Teilnehmer, mal mehr oder weiniger, kommen zu den einzelnen Turnieren. Zuschauer immer gerne gesehen.

In gemütlicher Atmosphäre werden die Turniere immer sonntags in den angemieteten Räumlichkeiten im Schützenhaus Maulsbach durchgeführt. Das Bürgerengagement hat dort auch seine vier E-Dart und vier Steeldart Turnierscheiben eingelagert. Wenn es möglich ist, wird an den geöffneten Donnerstagabenden des Schützenvereins mit Thekenbetrieb trainiert.

Geplant sind bis November weitere fünf E-Dart Turniere und noch ein Steeldart Turnier unterschiedlicher Modi. Den Jahresabschluss bildet eine „Double Out Top Ten“ Rangliste gemäß „HHD Order of Merit“.

Die nächsten E-Dart Turniere: – 4. „Dart Junkies“ am 19. Juni; 5. „Hähner Heide Dart“ am 17. Juli und zum 9. Male das „Mat´s Power Dart“ Wanderpokal Turnier am 14. August. Der Modus bei diesen Turnieren ist jeweils „Single Out“.

Zu den Dartturnieren wird sich sonntags zwischen 12:00 und 13:00 Uhr im Schützenhaus Maulsbach getroffen. Beginn der Qualifikation ist eine halbe Stunde später und um 14:00 Uhr beginnt das Turnier bzw. die Trostrunde/n. Infos bei Axel Zimmermann Tel.: 02686 -523 oder über ZimmermannWW@t-online.de