Veröffentlicht am 5. Juni 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Erfolgreiche Bezirksmeisterschaft der Altenkirchener Bogenschützen

Auch in diesem Jahr haben die Altenkirchener Bogenschützen die Bezirksmeisterschaft WA im Freien ausgerichtet. Die Schützen aus den Vereinen SV Wissen, SG Hamm/Sieg sowie den Altenkirchener Bogenschützen waren herzlich eingeladen, sich an diesem Tag miteinander zu messen und sich für die Landesmeisterschaft in Oberhausen zu qualifizieren.

Die Wettkampfatmosphäre hat nicht nur die Bogenschützen des Bezirks 13 Altenkirchen – Oberwesterwald angezogen, sondern auch einige Gäste von der Westerwaldliga. Um 8 Uhr ging es mit den letzten Vorbereitungen in Mammelzen los. Die Scheiben standen, die Entfernungen wurden ein letztes Mal ausgemessen und das Catering war startklar. Die 2. Vorsitzende Nadine Salzmann begrüßte die Teilnehmer und eröffnete den Wettkampf, indem sie die Leitung an die internationale Kampfrichterin Irmgard Deutsch-Höfer übergab, die für einen reibungslosen und fairen Wettkampf sorgte. Nach ein paar Probeschüssen durfte der Wettkampf beginnen. Es wurden insgesamt 72 Wertungspfeile auf maximal 70 Meter geschossen. Trotz des wechselhaften Wetters hatten selbst die jüngsten Schützen viel Spaß beim Schießen und konnten das Beste aus diesem Tag herausholen.

Die einzelnen Ergebnisse können auf der Homepage www.altenkirchener-bogenschützen.de eingesehen werden. (Vereinsbericht)