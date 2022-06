Veröffentlicht am 12. Juni 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Sanierungsarbeiten an Hauptstraße in Heimbach-Weis

Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen an der Hauptstraße in Heimbach-Weis einrichten. Dort gehen in der 25. und 26. Kalenderwoche – ab dem 20. Juni – verschiedene Sanierungsarbeiten über die Bühne. So erneuern die Servicebetriebe Neuwied in Höhe der Einmündung Margarethenstraße zwei Kanalschächte, das Stadtbauamt behebt derweil Risse in der Fahrbahn. Während der Arbeiten wird der Verkehr auf der Hauptstraße mittels einer Baustellenampel geregelt. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für diese Maßnahmen.