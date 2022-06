Veröffentlicht am 7. Juni 2022 von wwa

SCHLOSS FRIEDEWALD – Schloss Friedewald lädt zu „Tagen der offenen Türen“

Schloss Friedewald erwacht aus deinem Dornröschenschlaf und lädt am Sonnabend und Sonntag, 11. und 12. Juni 2022 zu den „Tagen der offenen Türen“ ein. Als Auftakt für die Schlossanlage als öffentlicher und privater Veranstaltungsort, wird es den Besuchern möglich sein, einen Blick in die fertiggestellten Schlossräume zu werfen, die ab Sommer 2022 nicht nur für Hochzeiten und Events gemietet werden können, sondern auch zukünftig mit dem Schlosshof und dem Rosengarten als Kulisse für viele öffentliche Veranstaltungen dienen sollen. So sind zum Beispiel saisonale Events wie ein Erntedankfest und ein Weihnachtsmarkt oder verschiedene Konzerte und Kulturveranstaltungen über das Kalenderjahr verteilt geplant.

Für das offene Wochenende haben die neuen Schlossbesitzer, Familie Sausmikat, in Zusammenarbeit mit der Eventagentur MyDearCaptain und Firmen und Künstlern aus der Region ein buntes Programm mit Live-Musik, zahlreichen Artisten sowie einer Auswahl an diversen, kostenlosen Kursen (z.B. Yoga, Hula-Hoop) für Groß und Klein zusammengestellt.

Für das leibliche Wohl ist durch regionale Anbieter gesorgt. Eine Feuershow im Rosengarten rundet den Samstagabend ab. Der Eintritt ist frei. Samstag, 11. Juni 2022 von 15:00 bis 23.00 Uhr und Sonntag, 12. Juni 2022 von 11:00 bis 18:30 Uhr, im Schloss Friedewald (Westerwald), Schlossstraße 2, 57520 Friedewald. Weitere Informationen und das genaue Programm unter: www.schloss-friedewald.de. Kontakt: kontakt@schloss-friedewald.de Fotos: Schloss Friedwald