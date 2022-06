Veröffentlicht am 4. Juni 2022 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Die Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigessen

Die Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigessen freute sich, endlich wieder am Himmelfahrtstag für die Kommunionkinder spielen zu dürfen. Denn ist seit langem guter Brauch in der Höhengemeinde. Nach der gelungenen Darbietung auf dem Kirchplatz ging es geradewegs unter klingendem Spiel zu „Becher`s Birken“, dem wohlbekannten Wäldchen am Ortsrand. Dort hatte man bereits alles für die Musikerinnen und Musiker vorbereitet. So konnte die Bergkapelle unter der Leitung von Sven Hellinghausen bei diesem 20. Waldfest alsbald loslegen und ihre schönsten Märsche und Polkas von „Vogelwiese“ bis zum „Jungen Egerländer“ präsentieren. Aber auch Stücke wie „80er Kulttour“ oder „Wellerman“ kamen bei den am Schluss mehreren Hundert Freunden stimmungsvoller Blasmusik gut an. Langanhaltender Beifall stellte dies eindrucksvoll unter Beweis. Als besondere Überraschung servierte die Kapelle den vom Dirigenten selbst komponierten Marsch „U 33“. Gewidmet hat ihn Hellinghausen dem U-Boot-Standort Eckernförde. Ende Juni wird das Stück dort beim Kommandowechsel des U-Bootgeschwaders vom Marinemusikkorps vorgestellt. Und der Dirigent der Birken-Honigsessener Bergkapelle als Urheber wird als Gast der Zeremonie beiwohnen. Natürlich war bei dem Fest bestens für die leibliche Wohl gesorgt. Leckeres vom Grill, Kaltgetränke aller Art und auch die Wein-Bar ließen keine Wünsche offen. (bt) Fotos: Bernhard Theis