WERKHAUSEN – Wandervögel rund um Werkhausen unterwegs

Am Mittwoch, 15 Juni 2022, ab 14 Uhr sind die Wandervögel rund um Werkhausen unterwegs. Einen wunderschönen Wanderweg rund um Werkhausen wollen die Wandervögel unter die Füße nehmen. Start ist um 14 Uhr am Dorftreff Werkhausen. Gemeinsame Anfahrt, um PKW und CO2 zu sparen, ist ab 13:30 Uhr am Parkplatz Weyerdamm. Natürlich können Teilnehmer auch direkt nach Werkhausen fahren. Es ist eine geführte, kostenfreie Wanderung, zu der man sich nicht anmelden muss. Der Wanderweg hat eine Länge von circa 6 Kilometer. Hunde dürfen natürlich gerne mitwandern. Nach der Wanderung lockt wieder der Kaffeeduft. Infos: 02681/2890