Veröffentlicht am 6. Juni 2022 von wwa

WEYERBUSCH – Kinder-Mitmach-Circus Rondel gastiert an der Grundschule in Weyerbusch.

Am Freitag und Samstag, 10. und 11. Juni 2022, gastiert der Kinder-Mitmach-Circus Rondel an der Grundschule in Weyerbusch. Anlässlich dieser Veranstaltungstage ist es erforderlich, die Verkehrsführung in der Straße „Am Sportplatz“ zu ändern. Die Straße „Am Sportplatz“ wird zur Einbahnstraße Richtung Turnhalle erklärt. Die Einbahnstraße beginnt zwischen den Hausnummern 19 und 21 der Raiffeisenstraße.

Die Weiterfahrt in den Wirtschaftsweg Richtung Hilkhausen unterhalb der Turnhalle nach links wird durch das Zeichen 267, wegen lediglich einspuriger Befahrbarkeit, verboten.

Die Einfahrt in den Wirtschaftsweg, wenn man ausgangs Weyerbuschs zum Gewerbetreibenden Dittmann will, ändert sich ebenfalls. Damit Gewerbetreibende, hier die Firma Dittmann erreichen können wird das Verbot der Einfahrt „in 100 Metern“ angeordnet. Ab der Gewerbehalle ist die Einfahrt in den Wirtschaftsweg durch das Verkehrszeichen 267 und somit auch die Weiterfahrt in Richtung Hilkhausen verboten. Dietmar Winhold, Ortsbürgermeister