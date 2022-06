Veröffentlicht am 3. Juni 2022 von wwa

ASBACH – Aufbruch eines Containers in der Honnefer Straße in Asbach

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen, 01. auf 02. Juni 2022, ist in der Honnefer Straße in Asbach auf einer Baustelle ein Baucontainer aufgebrochen worden. Die Täter öffneten gewaltsam das Vorhängeschloss und entwendeten aus dem Container Werkzeug in einem Wert im unteren vierstelligen Eurobereich. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei