Veröffentlicht am 3. Juni 2022 von wwa

RETTERSEN – Brand eines Wohnhauses in Rettersen (Nachbericht)

Donnerstagvormittag, 02. Juni 2022 um 11:10 Uhr wütete ein Feuer in einem Wohnhaus in der Straße „In der Au“ in Rettersen. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein kleineres Wohnhaus in Holzbauweise mit einem angrenzenden Holzschuppen, die beide in der Folge durch den Brand vollständig zerstört wurden. Ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Gebäude konnte durch die tätigen Feuerwehren aus Weyerbusch, Mehren und Altenkirchen verhindert werden. Personen wurden durch das Brandgeschehen nicht verletzt. Die Höhe des Gebäudeschadens steht bislang nicht fest, wird aber von der Polizei auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Brandursache ist ungeklärt. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalinspektion Betzdorf aufgenommen. Fotos: diwa