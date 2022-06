Veröffentlicht am 3. Juni 2022 von wwa

KOBLENZ – Drei E-Bikes auf dem Campingplatz in Neuendorf gestohlen

Im Zeitraum von Dienstag, 31. Mai 2022, 23:30 Uhr bis Mittwoch, 01. Juni 2022, 09:00 Uhr, wurden auf dem Campingplatz in Neuendorf zwei hochwertige E-Bikes entwendet. Die Fahrräder wurden neben dem Wohnmobil abgestellt und mit Fahrradschlössern gesichert. Es handelt sich um Mountain-Bikes der Marke Steinbock in grün und grau.

Ein weiteres E-Bike wurde am Mittwochvormittag, 01. Juni 2022 zwischen 09:45 und 11:15 Uhr auf dem Schulgelände der Carl-Benz-Schule gestohlen. Auch dieses Bike war mit einem Schloss am Geländer gesichert. Es handelt sich um ein Canyon Pedelec in der Farbe grau. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261/103-2911 oder PIKoblenz2@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei