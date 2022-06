Veröffentlicht am 5. Juni 2022 von wwa

HELMENZEN – B 8 Ortsumgehungen – Der Unmut wächst

Das Unverständnis über den Fortbestand der Pläne zum Bau der Ortsumgehungen entlang der B 8 im Kreis Altenkirchen hat am 31. Mai 2022 zu einer Versammlung von über 30 interessierten Bürgern im Westerwälder Hof in Helmenzen geführt. Dabei formierten sich die Anwesenden zu einer neuen Ortsgruppe der Bürgerinitiative „nob8ou“ in Helmenzen, die fortan gemeinsam mit den schon bestehenden Ortsgruppen in Weyerbusch und Kircheib gegen die Verwirklichung der Ortsumgehungen mobilmachen wollen.

Dreistellige Millionenbeträge für Bauten ausgeben zu wollen, deren Begründungen nur auf wagen Zukunftsannahmen beruhen und für die das Planungsverfahren weiterläuft, obwohl der wissenschaftliche Dienst des Bundestages unsere Parlamentarier*innen jüngst darauf hingewiesen hat (WD-8-088-21), dass der Bundesverkehrswegeplan 2030 keine Verfassungskonformität mehr besitzt und mit seiner Klimaschädlichkeit gegen internationale Verträge verstößt (Pariser Klimaabkommen), erzeugen bei nicht wenigen Empörung.

Die Versammlung sprach sich aus für die Erhaltung der verplanten 150 Hektar Fläche, für die Schonung von wertvollen Biotopen, für den Erhalt landwirtschaftlicher Flächen und Wälder, für die Abkehr von Eingriffen in den Grundwasserhaushalt und für die Beibehaltung der bestehenden Straßenführung in verbesserter Form (z.B. Lärmschutz), damit nicht die gewachsenen Straßendörfer gewerblich und sozial absterben. Dazu kommt, dass der Verkehr in den benannten Orten fließt, so dass nicht einmal Staus als Begründung für die alten Planungen herhalten könnten.

Wegstreckenberechnungen der Ortsgruppe Weyerbusch haben ergeben, dass der Zeitgewinn dort etwa 2 Minuten wäre. – Dafür etwa 30 Millionen Euro ausgeben? – Es wurde über mehr als zwei Stunden rege gefragt und diskutiert und bereits dabei wurden zwei Aktionsgruppen zum Thema Ökologie und Mobilität ins Leben gerufen. Aktionen durchzuführen, die bessere Wege zur Entwicklung unserer Region aufzeigen, und damit die politischen Entscheidungsträger zur Streichung der alten Pläne zu überzeugen, ist Ziel dieser Aktionen. Aktuelle Infos zur gesamten Initiative gibt es unter www.nob8ou.de . Christoph Steeger, Helmenzen.