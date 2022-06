Veröffentlicht am 4. Juni 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Hart bis zart: Die Gäste bei „Neuwied blüht auf“ im Juni – Jeden Samstag ein farbenfrohes Highlight in der City

Gitarrenrock auf dem Luisenplatz, zart-schimmernde Seifenblasen oder doch der (nach eigener Aussage) weltberühmte Eiermann in seinem beeindruckenden Kostüm? „Ja“, sagt die Stadt Neuwied, denn zu „Neuwied blüht auf“ passt alles, das bunt ist und gute Laune macht.

Das Juni-Programm der Sommerkampagne könnte abwechslungsreicher kaum sein: Nachdem am ersten Samstag des Monats, am 4. Juni, das interkulturelle Frühstück passend zum ersten Neuwieder Tag der Religionen den farbenfroh-schmackhaften Auftakt auf dem Luisenplatz macht, folgt am 11. Juni das musikalische Highlight des Monats: Das Gitarren-Trio „Buijé“ interpretiert bekannte Rocksongs ganz ohne Verstärker und Verzerrer, sondern präsentiert die ungeschminkte Seele des Akustik-Rock.

Zarter und doch aktionsreich geht es am 18. Juni her, wenn der Seifenblasenkünstler „Muffin“ sein Mitmach-Programm nach Neuwied bringt. Von 11 bis 16 Uhr sind Groß und Klein eingeladen, die schillernden Blasen zu bestaunen und selbst ihre Geschicklichkeit im Umgang mit den empfindlichen bunten Kugeln zu testen.

Zum Abschluss des Juni-Programms konnte Neuwieds Amt für Stadtmarketing einen Gast gewinnen, der bereits mehrfach im Guiness-Buch der Rekorde stand: Der afrikanische Künstler Gregory da Silva hat über viele Jahre Handwerk und Geschick geschärft, um die kunstvollsten Skulpturen aus hunderten roher Eier herzustellen und diese auf seinem Kopf zu balancieren. Am Samstag, 25. Juni, präsentiert er in Neuwieds Innenstadt sein eigens für diesen Tag angefertigtes buntes Kostüm – Selfys unter dem Hashtag #neuwiedblühtauf sind ausdrücklich erwünscht. Die Aktionen laufen jeweils samstags von 11 bis 16 Uhr.