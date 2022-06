Veröffentlicht am 11. Juni 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Instrumente ausprobieren, Tönen lauschen – Städtische Musikschule bietet Ende Juni offenen Unterricht

An der Musikschule der Stadt Neuwied öffnen sich 2022 endlich wieder die Türen für Veranstaltungen in Präsenz. So stehen vom 27. Juni bis 8. Juli die Wochen des offenen Unterrichts auf dem Programm. Interessierte können in dieser Zeit die unterschiedlichen Unterrichtsstunden besuchen und sich Instrumente live anhören. Auf der Internetseite der Musikschule, www.musikschule-neuwied.de, findet sich ein Stundenplan. So kann jeder die Unterrichtszeiten für das Instrument, das ihn interessiert, finden. Ein Ausprobieren der Instrumente und eine Beratung durch den Fachlehrer ist nicht Teil des offenen Unterrichts. Diesen Service bietet die Musikschule jedoch am 9. und 16. Juli.

Für diese beiden Samstage vergibt die Musikschule jeweils von 10 bis 14 Uhr 20-minütige Termine. Interessierte sind eingeladen, die verschiedenen Holz- und Blechblasinstrumente, Streich- und Zupfinstrumente sowie Tasten- und Perkussionsinstrumente auszuprobieren. Das gilt auch für die Gesangsausbildung in den Bereichen Klassik und Pop. Die Fachlehrer beraten individuell und helfen bei der Auswahl eines Instrumentes. Eine Anmeldung hierzu ist unter www.musikschule-neuwied.de bis zum 4. Juli erforderlich.

Wer sich von der Qualität der Musikschularbeit überzeugen und musikalische Ergebnisse hören möchte ist eingeladen das „Podium junger Künstler“ zu besuchen. An drei Abenden präsentieren Schülerinnen und Schüler ihr Instrument und beweisen ihr Können. Diese kleinen Konzerte gehen am Mittwoch, 29. Juni, Montag, 4. Juli, und Donnerstag, 7. Juli, jeweils 18 Uhr über die Bühne.

Der Besuch aller Veranstaltungen in der Musikschule, Heddesdorfer Straße 33, ist kostenlos. Anmeldung und weitere Infos unter Telefon 02631 802 5519 sowie unter www.musikschule-neuwied.de.