Veröffentlicht am 3. Juni 2022 von wwa

WISSEN – Blutspendetermin in Wissen

Die DRK-Bereitschaft Wissen kann sich nicht über ein Nachlassen des Blutspendens beklagen. So nahmen am letzten Termin im Kopernikus-Gymnasium stolze 125 Frauen und Männer teil, freute sich nicht nur Daniel Hoffmann als Gebietsreferent des DRK-Blutspendedienstes West (Rheinland-Pfalz und Saarland): „Täglich werden rund 15.000 Spenden für verletzte oder erkrankte Menschen in Deutschland benötigt“. Gerade in so schwierigen Zeiten wie momentan ist die Bedeutung ganz besonders groß. „Alle, die sich hier engagieren, ganz gleich, ob Spender oder Helfer, haben den Dank ihrer Mitmenschen verdient, denn schließlich kann jeder in die Verlegenheit kommen, Blutersatzstoffe erhalten zu müssen“. Ein besonderes Lob ging an die 18 Erstspender, eine Zahl, die in Wissen wohl noch nie zuvor erreicht worden ist. Als ehrenamtliche Helfer seitens der Bereitschaft Wissen waren vor Ort: Carsten Henn, Harald Witt, Mirjam Schmidt, Heike Dietz, Ulrike Ramseger und Dirk Rödder sowie als freie Mitarbeiterin Katrin Wolf. Der nächste Termin ist für Freitag, 5. August 2022, wieder ab 16 Uhr im Wissener Gymnasium angesetzt. Anmeldung unter: www.blutspende.jetzt (bt) Fotos: Bernhard Theis