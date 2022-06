Veröffentlicht am 2. Juni 2022 von wwa

KROPPACH – Verkehrsunfall auf der B 414 – zwei Fahrerinnen verletzt – Fahrzeuge Totalschaden

Donnerstagnachmittag, 02. Juni 2022, kam es auf der Bundesstraße 414, Gemarkung Kroppach zu einem Verkehrsunfall, bei dem die beiden Fahrerinnen verletzt wurden. Eine 23jährige PKW-Fahrerin kam aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem PKW einer 40jährigen PKW-Fahrerin. Die Beteiligten wurden verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht. An den beiden PKW entstand Totalschaden. Quelle: Polizei