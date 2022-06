Veröffentlicht am 2. Juni 2022 von wwa

GROSSMAISCHEID – Einbruchsdelikte in Großmaischeid

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 30 auf 31. Mai 2022, sind unbekannte Täter in ein Hotel in Großmaischeid eingebrochen. Die Täter hebelten eine Außen- und eine Innentür auf und durchsuchten delikttypisch Büroräume. Es wurde Bargeld im unteren vierstelligen Bereich entwendet. Die Kriminalbeamten sicherten am Tatort Spuren und Werkzeuge.

In derselben Nacht hat im Zeitraum zwischen 00:20 bis 00:40 Uhr ein unbekannter Täter auf einem Bauernhofgelände in der Alfred-Krupp-Straße in Großmaischeid eine Scheune und einen Container aufgebrochen. Die Tat ist mit einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden. Der Täter entkam ohne Beute.

In den vergangenen Nächten erhielt die Polizei Kenntnis von einer verdächtigen Person, circa 180 cm, schmal, mit Stirnlampe, in Großmaischeid. Die konnte bei den Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden.

Sollten es weitere Hinweise zu dieser Person oder anderen verdächtigen Wahrnehmungen geben, bitten die Polizei um Kontaktaufnahme mit der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei