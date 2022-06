Veröffentlicht am 4. Juni 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Drei frisch geprüfte Rettungshundeteams von DRK und Malteser sorgen für mehr Sicherheit in Rheinland-Pfalz – Die DRK-Rettungshundestaffel Altenkirchen richtete die Flächenprüfung für den DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz aus.

Die gastgebenden Staffelmitglieder starteten bei Sonnenaufgang an einem Samstagmorgen im Mai auf der Sportanlage in Berod bei Hachenburg mit den Prüfungsvorbereitungen in den Tag. „Nach über zwei Jahren mit Coronabeschränkungen hatten wir das Glück, die Prüfung wieder mit sichtbar lächelnden Gesichtern auszurichten und – wie bei uns üblich – ein vielfältiges Frühstücks-Buffet den Prüfern, Prüflingen, Gästen und Helfern anbieten zu können.“, so der Altenkirchener Rettungshunde-Staffelleiter André Hofmann.

Nach der morgendlichen Stärkung begann der offizielle Prüfungsablauf mit der Prüfungseinschreibung der Rettungshundestaffeln der DRK-Verbände Idar-Oberstein, Ingelheim, Zerf, Tecklenburger Land und der Malteser-Staffel aus Mainz. Erster Prüfungsabschnitt war der Verweis (Anzeige des Fundes einer vermissten Person) und die Gehorsamsprüfung unter den geschulten Augen von zwei Prüferinnen und zwei Prüfungsanwärtern auf der Sportanlage Berod. Nach einer organisatorischen Pause ging es mit vier von fünf Teams, die die ersten Prüfungsteile bestanden hatten, in das Suchgebiet bei Berod. Hier mussten die Prüflinge im Wald ihr Können unter Beweis stellen.

Zum Abschluss übergab Prüfungsleiter André Hofmann an drei der Teams eine Urkunde und je eine Rettungshundeplakette mit der Aufschrift: „geprüftes Rettungshundeteam“. Den zwei Teams, für die es diesmal leider nicht gereicht hat, wünschte er für das nächste Mal viel Erfolg.

Des Weiteren übergab der Altenkirchener Staffelleiter offiziell dem Rettungshund Momo in Begleitung seiner Hundeführerin Sedina Thiel (DRK-Rettungshundestaffel Altenkirchen) nach jahrelanger Dienstzeit die wohlverdiente Rentnerplakette: „Rettungshund in Ruhestand“. Abgerundet wurde der Tag mit der Ernennung von Katia Stocklausen von Hoyer (DRK-Rettungshundestaffel Zerf) zur Rettungshundebewerterin für den DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz.

Ein ganz besonderer Dank geht an den Sportverein Berod, der die gesamte Sportanlage für die Prüfungsausrichtung vertrauensvoll an das DRK überlassen hat, sowie an die Ortsgemeinde Berod und den zuständigen Jagdpächter für die Bereitstellung des Prüfungswaldes.

Foto: Prüfungssituation – Auffinden und melden einer vermissten Person