Veröffentlicht am 4. Juni 2022 von wwa

NEUWIED – Ökumenefest auf dem neuen Deichvorgelände – Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Neuwied lädt ein

Für Montag (Pfingstmontag), 6. Juni 2022, lädt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Neuwied ab 16 Uhr zu einem Ökumene-Fest auf dem neugestalteten Deichvorgelände ein. An diesem Tag wird eine Fahrradstafette der ACK Bonn in Neuwied erwartet. Die ACK Neuwied wird die Gäste mit Hilfe und Unterstützung aller Mitgliedsgemeinden herzlich empfangen und bewirten. „Vereint und versöhnt an Gottes Tisch“ soll das Motto an diesem Nachmittag des Pfingstmontags lauten. Entsprechend wird an diesem Nachmittag an langen Tischreihen zu einem gemeinsamen Essen eingeladen. Dabei soll die Botschaft des Ökumenischen Rates der Kirchen, der vom 31. August bis 6. Sept zum ersten Mal in Deutschland tagt, zu Wort kommen.

Auf dem Weg zu dieser Weltversammlung, die in Karlsruhe stattfindet, gibt es in Deutschland in diesen Wochen als Vorbereitung hierzu viele unterschiedliche Pilgerwege, die alle in Karlsruhe ankommen sollen. Ein Pilgerweg führt entlang des Rheins und macht am 6. Juni Station in Neuwied. Der Bläserchor der Herrnhuter Brüdergemeine und der Gospelchor „Sing on“ werden die Veranstaltung musikalisch umrahmen. Bei schlechtem Wetter wird das Ökumene-Treffen in die Marktkirche verlegt.

Alle Christen, diejenigen, die sich mit den diversen Gemeinden verbunden fühlen und solche, die einfach gerne miteinander feiern wollen, sind herzlich zu diesem Pfingst-Montagnachmittag zu einem fröhlichen Beisammensein eingeladen. (jüg)