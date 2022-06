Veröffentlicht am 5. Juni 2022 von wwa

NEITERSEN – Backesfest in Neitersen am Sonntag, 12. Juni 2022 – Schneeweißchen und Rosenrot singen am Samstag, 12. Juni 2022 beim Backesfest in Neitersen – Interessantes Rahmenprogramm zum Backestag

Im Rahmen der diesjährigen Raiffeisenwoche findet am Sonntag, den 12. Juni 2022, von 10.30 bis 17.00 Uhr in Neitersen im Hof von Marina Pelz und Monika Frenzer in der Gartenstraße 22 im Ortsteil Fladersbach wieder ein Backesfest statt.

Offizieller Anlass ist das 100jährige Jubiläum dieses Fladersbacher Backes. Es wird natürlich auch wieder frisches Brot zum Mitnehmen angeboten. Die örtlichen Vereine und die Ortsgemeinde haben rund um den Backes ein interessantes Rahmenprogramm organisiert.

So tritt ab 14.00 Uhr das bekannte Akkordeon-Duo „Schneeweißchen und Rosenrot“ in Neitersen auf und wird die Gäste zwei Stunden unterhalten. Ferner werden der Männerchor ALFONE und der Frauenchor Mehren einige Lieder zu Gehör bringen. Im Hof des alten Fachwerkhauses sind einige Verkaufsstände aufgebaut. Die Jugendorganisation KiJuNei hat spannende Spiele für die Kinder vorbereitet. Der Tierhof Hellekes wird auf dem Dorfplatz einen kleinen Streichelzoo aufbauen.

Eine Traktorenausstellung mit historischen Fahrzeugen wird sicher die Technikinteressierten begeistern. Auch die Modellfluggruppe Neitersen wird einige schöne und imposante Flugmodelle ausstellen.

Der DJ Sebastian ist über den ganzen Tag für die musikalische Unterhaltung der Gäste zuständig.

Für das leibliche Wohl sorgen Marina und Monika mit tatkräftiger Unterstützung der örtlichen Vereine.

Die Organisatoren hoffen auf schönes Wetter und zahlreiche Gäste. (hok) Foto: Renate Wachow