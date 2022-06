Veröffentlicht am 3. Juni 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kassel, die Documenta-Stadt: Digitale Infoveranstaltung gibt einen umfassenden Einblick in die Kunstausstellung

Kassel, die Documenta-Stadt. Kein Kassel ohne Documenta und keine Documenta ohne Kassel. Genauso wie die 7.000 Eichen von Beuys, scheint die Documenta mit dieser Stadt und ihren Bewohnern verwurzelt zu sein. Keine andere Ausstellung für zeitgenössische Kunst prägt eine Stadt so sehr wie die Documenta Kassel. Egal wohin man blickt: sie ist allgegenwärtig.

Die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen lädt nun zu einer Infoveranstaltung im Online-Format rund um die Documenta am Dienstag, dem 7. Juni, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr, ein. „Im ersten Teil unter der fachkundigen Leitung von Karina Chernenko und Anjelika Spöth begeben wir uns gemeinsam auf die Spuren dieser Weltausstellung, zurück bis zu ihrer Entstehung und Wirkungsgeschichte. Anhand ausgewählter Werke und einzelner Ausstellungen sprechen wir über Visionen, Skandale, Erfolge und Meilensteine“, so die Ankündigung der Kreisvolkshochschule.

Im zweiten Teil geht es um die bevorstehende „documenta fifteen“ in diesem Jahr, insbesondere um die der Documenta zu Grunde liegende Philosophie „lumbung“. Dies ist das indonesische Wort für eine gemeinschaftlich genutzte Reisscheune, in der die überschüssige Ernte zum Wohle der Gemeinschaft gelagert wird. Dieses gesellschaftliche Prinzip und der Rück-Bezug auf unser gesellschaftliches Zusammenleben ziehen sich wie ein roter Faden durch die diesjährige Documenta.

Im offenen und entspannten Austausch bietet sich die Möglichkeit, über Kunst zu sprechen, die einen oft wortlos dastehen lässt, und Wege zu entdecken, um dennoch für zeitgenössische Kunst zu begeistern.

Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule ab sofort entgegen: Web: vhs.kreis-ak.eu, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812213.