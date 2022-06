Veröffentlicht am 1. Juni 2022 von wwa

URBAR – Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Grundschule in Urbar – 66 Apple IPads entwendet – Schaden 25.500 Euro

In der Zeit vom Mittwoch bis Montag, 25. bis 30. Mai 2022 entwendeten unbekannte Täter insgesamt 66 Apple IPads und diverse Ladekabel aus der Grundschule in Urbar. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25.500 Euro.

Wer hat in dieser Zeitspanne Besonderheiten oder Auffälligkeiten in Urbar feststellen können? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bendorf. Quelle: Polizei