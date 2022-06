Veröffentlicht am 1. Juni 2022 von wwa

MONTABAUR – Brand einer Poolanlage in Montabaur

Dienstagvormittag, 31. Mai 2022, gegen 11:45 Uhr wurde bei der Polizei der Brand einer Pool Anlage in Montabaur gemeldet. Vor Ort konnte sowohl die Technik des Pools als auch der Terrassenboden und die Poolverkleidung brennend vorgefunden werden. Nach Ablöschen des Brandes durch die Feuerwehr konnten zudem leichte Beschädigungen durch Rauch und Hitze an einer angrenzenden Scheune sowie der Wand des Wohnhauses festgestellt werden. Ursächlich dürfte, so die Polizei, nach derzeitigen Erkenntnissen ein technischer Defekt sein. Quelle: Polizei