Veröffentlicht am 1. Juni 2022 von wwa

DAADEN – „Sabine bewegt“ im Daadener Land

Im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „Sabine bewegt“ lädt die heimische Abgeordnete Bätzing-Lichtenthäler alle Bürger zur gemeinsamen Wanderung ein. Dieses Mal findet sie am Samstag, den 11. Juni 2022 im Daadener Land statt. Treffpunkt: 14:00 Uhr am Wanderparkplatz, Im Schloßsteinchen, 57586 Weitefeld. Von dort führt der Rundweg zunächst zur alten Obstplantage in Weitefeld, weiter geht es zum Stollen „Neue Hoffnung“ und zur „Schönen Aussicht“ mit Blick bis zum Kahlen Asten.

„Das wird eine interessante Wanderung, bei der man in der herrlichen Natur ganz ungezwungen miteinander ins Gespräch kommt“, freut sich die heimische Politikerin, „denn es ist mir sehr wichtig, immer ein offenes Ohr für die Menschen in meinem Wahlkreis zu haben.“ Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kinder sind ausdrücklich erwünscht. Festes Schuhwerk ist zu empfehlen.