Veröffentlicht am 10. Juni 2022 von wwa

ROMMERSDORF – Michael Quast grüßt als „Orpheus in der Unterwelt“

Solo für Quast: Schauspieler, Kabarettist und Sänger Michael Quast liest, singt, tanzt und spielt „Orpheus in der Unterwelt“ von Jacques Offenbach. Nur von Rhodri Britton am Flügel begleitet, berichtet er auf turbulente Art und Weise vom mittelmäßigen Musiker Orpheus und seiner lebenslustigen Gattin Eurydike. Die Handlung führt vom Himmel in die Hölle, wo sich die Götter in den berühmtesten Can-Can der Musikgeschichte stürzen. Für die neue Textfassung sorgten Quast selbst und Rainer Dachselt. Zu sehen ist die von Kritikern hochgelobte Inszenierung am Samstag, 2. Juli, um 20.15 in der Abteikirche.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Tel. 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de