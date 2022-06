Veröffentlicht am 9. Juni 2022 von wwa

ROMMERSDORF – Die Erbsenprinzessin als Kindermusical aufbereitet

Tammy Sperlich und Boris Weber von der Freien Bühne Neuwied haben für ihre neue Kindertheaterproduktion Andersens bekanntes Märchen „Die Prinzessin auf der Erbse“ bearbeitet. Prinz Leopold verliebt sich in ein Mädchen, das zwar Prinzessin heißt, von Beruf aber Schäferin ist. Kann er seine kritischen Eltern von seiner Liebe zur Prinzessin überzeugen? Diese Frage klärt das Kindermusical, dessen Musik von Bernd Höfer komponiert wurde. In der einfühlsamen Inszenierung kommen neben den Schauspielern auch ein Meter große Puppen zum Einsatz. Zu sehen sind die Erlebnisse von Prinz und Prinzessin am Sonntag, 3. Juli, 12 Uhr, und am Montag, 4. Juli, 10 Uhr, im Englischen Garten der Abtei Rommersdorf.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Tel. 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de