Veröffentlicht am 2. Juni 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – DRK-Ausbildertreffen und Ehrungen

Der DRK-Kreisverband Altenkirchen lud erstmalig nach den Pandemielockerungen zu einer Besprechung aller im Landkreis Altenkirchen für das Rote Kreuz tätigen Erste-Hilfe-Ausbilder ein. Da nicht alle Ausbilder nach Altenkirchen kommen konnten, wurde diese Veranstaltung als Hybrid-Meeting abgehalten. Das heißt, dass einige Ausbilder per Video zugeschaltet waren. Begrüßen konnte der Ausbildungsbeauftragte Jörg Gerharz neben den Erste-Hilfe-Ausbildern auch den Kreisgeschäftsführer Marcell Brenner sowie Irene Bondarenko aus der DRK-Geschäftsstelle, die Gerharz schon seit einiger Zeit im Bereich der Ausbildungsverwaltung unterstützt.

Es folgte der Bericht des Ausbildungsbeauftragten. Jörg Gerharz referierte zu den Themen: Qualitätsmanagement in der Breitenausbildung, Hygiene in der Breitenausbildung und Ausbildersuche. Darüber hinaus konnten drei neue Ausbilder vorgestellt werden: Judith Knott aus Katzwinkel, Adrian Rajski aus Burbach und Monika Hummel aus Betzdorf verstärken das Team in der Breitenausbildung. „Die Kursnachfrage in der Bevölkerung ist so groß, dass wir auch weiterhin noch dringend Verstärkung suchen!“, so Gerharz als Verantwortlicher. Alle angehenden Ausbilder der Ersten-Hilfe durchlaufen eine siebentägige Ausbildung beim DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz in Mainz-Nackenheim. Nach zwei Lehrgängen auf Probe kann ihnen die Lehrberechtigungen erteilt werden.

Abschließend erfolgte die Ehrung langjähriger Ausbilder.

für 35 Jahre: Jürgen Böhmer und Willi Muhl,

für 30 Jahre: Dieter Theis, Jens Jungmann, Richard und Susanne Gimbel, Frank Grünebach, Holger Mies und Jörg Gerharz,

für 25 Jahre: Jens Christ, Stefan Haubrich und Rainer Kohl,

für 20 Jahre: Jörg Sohler,

für 10 Jahre: Natalie Theis, Sabrina Fuchs, Christian Weiß, Markus Klein und Christoph Ramseger.

Foto: (v.l.): Jörg Gerharz, Marcell Brenner, Jens Jungmann, Stefan Haubrich, Jaqueline Weichelt, Joachim Reifenrath, Bianca Haas, Martin Pfeiffer, Judith Knott, Gabriele Fischer, Jürgen Böhmer, Natalie Theis, Frank Grünebach, Ann-Kathrin Wisser, Dieter Theis, Robert Gemander, Marcus Klein, Christian Weiß