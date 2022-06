Veröffentlicht am 6. Juni 2022 von wwa

FRIESENHAGEN – Virtuose Musik für Trompete und Orgel in Gummersbach und Friesenhagen

Dr. Markus Müller (Trompete) und Dr. Dirk van Betteray (Orgel) spielen festliche Sommerkonzerte. Die beiden nicht nur in der Region bekannten Musiker spielen virtuose barocke Konzerte für Trompete und Orgel von Pietro Baldassare, Theodor Schwartzkopff und Johann Gottfried Walther. Außerdem erklingt barocke Orgelmusik aus Frankreich (Dandrieu), Italien (Frescobaldi) und Deutschland (Bach, Pachelbel). Mit dieser lebensbejahenden Barockmusik werden die Konzerte zu einer festlichen musikalischen Einstimmung in die Sommerzeit. Die Aufführungen finden statt am Freitag, 24. Juni 2022 um 19.30 Uhr in St. Franziskus Gummersbach und am Sonntag, 26. Juni 2022 um 16.30 Uhr in St. Sebastianus Friesenhagen. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten. In der Gummersbacher Kirche gilt Maskenpflicht.