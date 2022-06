Veröffentlicht am 2. Juni 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN-BRACHBACH – Landesweiter Bewegungstag: Bewegungsmanagerin Sabine Fischer stellte Aktion im Kreishaus vor

Was macht eigentlich eine Bewegungsmanagerin? Im Zuge der rheinland-pfälzischen Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ arbeiten Bewegungsmanager in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund als Multiplikatoren in den Landkreisen. Die Bewegungsmanagerin für den Kreis Altenkirchen, Sabine Fischer aus Brachbach, hat das Konzept der Initiative Landrat Dr. Peter Enders im Altenkirchener Kreishaus vorgestellt. „Ziel der Landesinitiative ist es, die Menschen in Rheinland-Pfalz zu mehr Bewegung und Sport zu motivieren. Die Initiative soll vorhandene und neue Bewegungs- und Sportangebote vor Ort in den rheinland-pfälzischen Städten und Gemeinden bekannt und für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich machen“, erläuterte Sabine Fischer dabei. Diese Bewegungs- und Sportangebote finden überwiegend im öffentlichen Raum in den Kommunen sowie in Sport- und Freizeiteinrichtungen statt und sollen kostenfrei zugänglich sein. Die Angebote werden gemeinsam mit Partnern, Institutionen und Vereinen sowie den Bürgerinnen und Bürgern entwickelt und umgesetzt. Bereits bestehende Angebote vor Ort können und sollen Teil der Landesinitiative sein oder werden. „Corona hat leider viele von uns zu Couch-Surfern gemacht. Deshalb kommt diese Initiative zur rechten Zeit“, so Landrat Enders.

Für den 11. Juni ist im Rahmen des Programms „Land in Bewegung“ ein landesweiter Bewegungstag geplant, es ist die zweite Auflage nach 2021. Damals gab es landesweit mehr als 260 kostenfreie Angebote in ganz Rheinland-Pfalz: ob gemütliche Fahrradtour, Seniorentanz, powervolles Ganzkörper-Workout oder aktiver Familiennachmittag. Mitmachen ist dabei angesagt. Das Programm ist seit einigen Tagen online unter www.land-in-bewegung.rlp.de* verfügbar.

Zudem ist auf der Webseite ein Veranstaltungskalender zu finden mit laufenden Aktionen: Für den Kreis Altenkirchen ist aktuell für den 9. Juni eine Seniorenolympiade gelistet. Veranstaltungsort ist das Alten- und Pflegeheim St. Barbara in Mudersbach, angeboten werden Rollator-Slalom, Ballwerfen, Ringe werfen, Luftballons treffen, Angeln, Balancespiele und vieles mehr.

* Direktlink zum pdf-Dokument: https://land-in-bewegung.rlp.de/fileadmin/Land-in-Bewegung/Fotos_Projekte/Bewegungstage_2022/Programmhefte/2022_KOBLENZ-RHEIN-AHR.pdf

Foto: Die Bewegungsmanagerin für den Kreis Altenkirchen, Sabine Fischer aus Brachbach, hat die Initiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ Landrat Dr. Peter Enders im Altenkirchener Kreishaus vorgestellt. (Foto: Kreisverwaltung)