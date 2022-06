Veröffentlicht am 2. Juni 2022 von wwa

NEUWIED – Siegerehrung Waldjugendspiele – Sieger der Waldjugendspiele kommen aus Stromberg

Nach der pandemiebedingten Pause konnten am 11. Mai die 40. Wald-Jugendspiele im Neuwieder Wald stattfinden. Spielerisch den Wald entdecken, seine Bewohner kennen lernen und erfahren, warum es den Wäldern derzeit nicht gut geht – das ist Ziel der Waldpädagogik, die Gerhard Willms seit vielen Jahren mit den Schulen in und um Neuwied umsetzt. Ein Baustein der Umweltbildung für Grundschulkinder sind die beliebten Wald-Jugendspiele. 500 Kinder von Neuwieder und Bendorfer Grundschulen erkundeten die Geheimnisse des Waldes Am 30. Mai 2022 kamen nun die drei Siegerklassen und ihre Lehrerinnen in die VHS Neuwied, um ihre Siegerurkunden und Preise abzuholen. Es wurde spannend für die 19 Kinder der Klasse 3c der Medardusschule aus Bendorf, die mit Schulleiter und Bürgermeister und ihrer Klassenlehrerin angereist waren. Für ihr fundiertes Wissen um den heimischen Wald, erhielten sie den dritten Platz mit Siegerurkunde und 50 Euro für die Klassenkasse. Eine Urkunde für Platz 2 und 75 Euro, gab es für die Drittklässler von der Maria Goretti Grundschule aus Heimbach. Der gleiche Betrag, Urkunde und eine Plakette ging mit Platz 1 an die dritte Klasse der Stromberger Grundschule. Weitere Preise wurden ausgelost. Dann ging es gemeinsam zu den Bussen am Schwimmbad, wo auf die Gewinner noch der Eiswagen wartete. Für jeden der Preisträger gab es zum Abschied noch ein Eis. Nach langer Zeit der pandemiebedingten Ausfälle ist an diesem Tag für die Drittklässler mal wieder so etwas wie Normalität eingekehrt. (mabe) Fotos: Marlies Becker