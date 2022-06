Veröffentlicht am 2. Juni 2022 von wwa

MAINZ – Dr. Jan Bollinger (AfD): versuchte Vereinnahmung des Hambacher Fests durch Lewentz (SPD) ist anmaßende Geschichtsklitterei – Hambacher Revolutionäre waren Patrioten und fochten für ein souveränes Deutschland!

Am Wochenende wurde das 190. Jubiläum des Hambacher Fests gefeiert. Der rheinland-pfälzische SPD-Vorsitzende Roger Lewentz wandte sich zu diesem Anlass gegen „eine Vereinnahmung dieser demokratiegeschichtlichen Tradition durch Rechtskonservative“ und nannte als Beispiel das „Neue Hambacher Fest“, auf dem auch AfD-Politiker zu Wort gekommen waren.

Dazu erklärt der Vorsitzende der AfD Rheinland-Pfalz Dr. Jan Bollinger: „Hier liegt offensichtlich ein Fall von Projektion vor, denn Lewentz versucht selbst, das Hambacher Fest zu vereinnahmen. Wie falsch er damit liegt, wird schnell deutlich, wenn man die Hambacher Revolutionäre selbst zu Wort kommen lässt und ihre Positionen mit der heutigen politischen Landschaft vergleicht. In seiner Rede auf dem Hambacher Fest sprach Dr. Philipp Jakob Siebenpfeiffer mit Begeisterung vom „freie(n) deutsche(n) Vaterland“, der „Volkshoheit“ und der „Wiedergeburt des Vaterlandes.“ „Die Polen, der Deutschen Verbündete“ und „die Franken, der Deutschen Brüder“ lässt Siebenpfeiffer hochleben und ergänzt dies um den Hinweis, dass diese „unsere Nationalität und Selbstständigkeit achten!“ Mit dieser Verbindung höchster Wertschätzung für die benachbarten Nationen mit der Betonung der Nationalität, Selbständigkeit und Freiheit Deutschlands ist Siebenpfeiffer sicherlich näher an der AfD und ihrem Konzept des Europas der souveränen Vaterländer als an der SPD, die den deutschen Staat und das deutsche Volk auflösen möchte.

Bollinger weiter: „Wenn auf dem Hambacher Fest das Lied „die Gedanken sind frei“ angestimmt wurde, ließen sich Siebenpfeiffer und seine Mitstreiter sicherlich nicht träumen, dass 190 Jahre später mehr als die Hälfte der Deutschen in Meinungsumfragen die niederschmetternde Auskunft geben würden, dass sie die Meinungsfreiheit bedroht sehen und Angst haben, ihre Meinung öffentlich zu äußern, insbesondere zu Fragen der Zuwanderung. Für dieses repressive Klima sind Lewentz und seine SPD maßgeblich mitverantwortlich, die Diskussionen über die Folgen ihrer Politik unterdrücken und Regierungskritiker zu Staatsfeinden erklären wollen.

Bollinger abschließend: „Die Hambacher Revolutionäre waren Patrioten und fochten für ein souveränes und freies Deutschland. Die versuchte Vereinnahmung des Hambacher Fests durch Lewentz ist anmaßende Geschichtsklitterei.“