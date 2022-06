Veröffentlicht am 4. Juni 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Stadtradeln: Startschuss fällt im Kreis Neuwied am 20. Juni – Landrat Achim Hallerbach und Oberbürgermeister Jan Einig werben für Teilnahme: „Gut für Gesundheit und Klimaschutz“

Ab dem 20. Juni wird im Kreis Neuwied in die Pedale getreten. Ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder im Alltag und in der Freizeit: – Beim „Stadtradeln“ zählt jeder Kilometer. zählt bei der Klimabündnis-Kampagne Stadtradeln. Die Aktion läuft bis zum 10. Juli, das Anmelden dafür ein Kinderspiel.

Mehr als 130 Radlerinnen und Radler sowie über 20 Teams haben sich bisher für die aktuelle Klimabündnis-Kampagne angemeldet. Täglich kommen weitere hinzu. Eine Anmeldung ist möglich unter www.stadtradeln.de/neuwied.

Das gemeinsame Organisationsteam aus Stadt und Kreis hat unter anderem Schulen, Politik, Unternehmen und auch Privatpersonen angeschrieben und hofft auf eine rege Teilnahme. „Wir wollen dafür sorgen, dass wir gemeinsam für nachhaltige Mobilität, Klimaschutz und Lebensqualität in Stadt und Kreis radeln und dabei möglichst viele klimafreundliche Kilometer sammeln“, betont das Team um Dr. Zuhal Gültekin und Gabi Schäfer.

Auch Landrat Achim Hallerbach wirbt für eine Teilnahme an der Aktion: „Jeder, der das Auto stehen lässt und stattdessen das Rad nutzt, tut nicht nur etwas für seine Gesundheit, sondern auch viel für den Klimaschutz“, betont er. Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig, der schon im vergangenen Jahr die Aktion aktiv unterstützte, pflichtet ihm bei: „Jeder Kilometer, der nicht mit dem Auto zurückgelegt wird, erspart der Umwelt 142 Gramm Kohlendioxid.“

Damit auch junge Radlerinnen und Radler auf ihre Kosten kommen, hat die Stadt Neuwied eine spezielle Spielplatz- und Schlösserrunde ausgewiesen. Sie führt zu mehreren Spielplätzen in der Deichstadt. Dort gilt es, Fragen zu beantworten. In der Tourist Information auf dem Luisenplatz können sich die Teilnehmenden anschließend einen kleinen Preis abholen. Weitere Informationen dazu gibt es unter https://www.neuwied.de/stadtradeln.html

Beim Wettbewerb „Stadtradeln“ geht es um Spaß am Fahrradfahren und vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Außerdem gibt es interessante Preise, wie Sicherheitsleuchten, Rucksäcke und Gutscheine. Weitere Preise können unter www.stadtradeln.de eingesehen werden.

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der Kohlendioxid-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Im letzten Jahr konnte durch das Radeln „einmal um die Welt“ mehrere Tonnen an CO2 in Neuwied vermieden werden. Durch die Kooperation erhoffen sich die Veranstalter, die Menge an Einsparung deutlich zu erhöhen.

Im vergangenen Jahr waren in Deutschland über 800.000 Menschen aus 2.172 Kommunen Teil der Stadtradeln-Kampagne und legten mehr als 160 Millionen Kilometer auf dem Fahrrad zurück.

Foto: Landrat Achim Hallerbach (rechts), Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig (2. von links) und die beiden Orga-Teammitglieder Kay Bröhl (Stadtbauamt, links) und Gabi Schäfer (Stabsstelle Energie, Klima und Umwelt bei der Kreisverwaltung) hoffen auf viele Teilnehmer aus Stadt und Kreis bei der Aktion Stadtradeln.