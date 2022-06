Veröffentlicht am 1. Juni 2022 von wwa

DIERDORF – Naturpark Wandertag

Am 4. Juni 2022 lädt der Naturpark Rhein-Westerwald in Kooperation mit dem Forstamt Dierdorf erneut zu einer informativen Naturparkwanderung in reizvoller Naturpark Gebietskulisse ein. Anlässlich des Europäischen Tags der Parke steht die Veranstaltung unter dem Motto „WIR SIND NATUR – entdecken, erleben, verbunden fühlen“.

Die Tour führt vom Haus am Pilz in Richtung Heidegraben weiter in süd-östliche Richtung bis kurz vor Heimbach-Weis, dann wieder zurück zum Ausgangspunkt. Unterwegs erwartet die Wanderer ein Imbiss zur Stärkung. Die 6,5 Kilometer, mittelschwere Wanderung wird von Gerhard Willms (Förster und Waldpädagoge des Forstamtes Dierdorf) und Irmgard Schröer (Geschäftsführerin des Naturparks Rhein-Westerwald) begleitet.

Treffpunkt der Wanderung ist der Parkplatz „Haus am Pilz“ in Neuwied-Gladbach um 10 Uhr. Die Dauer der Wanderung beträgt ungefähr drei Stunden. Anmeldungen bitte direkt beim Naturpark Rhein-Westerwald unter der Telefonnummer 02631-9592838 oder per Mail an m.wetzel@naturpark-rhein-westerwald.de. Der Kostenbeitrag beträgt 5 €.