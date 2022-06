Veröffentlicht am 1. Juni 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Jugendfeuerwehren im Kreis Altenkirchen – „Bewegungskiste“ für Jugendfeuerwehren

Im alltäglichen Leben von Kindern und Jugendlichen spielt die körperliche Aktivität eine immer geringere Rolle. Um langfristig fitte und leistungsfähige aktive Feuerwehrangehörige auszubilden, deren Grundlage eine gute körperliche und geistige Fitness bilden, müssen Jugendliche frühzeitig für Bewegung motiviert und begeistert werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Themen Gesundheit und Bewegung einen größeren Stellenwert in der Ausbildung der Jugendfeuerwehr erhalten. Hierzu wurde durch ein gemeinsames Projekt der Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz und der Unfallkasse Rheinland-Pfalz eine sogenannte „Bewegungskiste“ erschaffen. Durch die Bereitstellung dieser Übungssammlung soll nachhaltig mehr Bewegung und Sport in den regelmäßig stattfindenden Jugendfeuerwehr-Stunden erfolgen. Stundeninhalte und Wissensvermittlung können so bewegt gestaltet und in aktivem Handeln altersgerecht verpackt werden. Die Bewegungskiste erhält jede Jugendfeuerwehr in Rheinland-Pfalz, so auch die 21 Jugendfeuerwehren im Kreis Altenkirchen.

Den Anfang zur Übergabe machte jüngst Kreisjugendfeuerwehrwart Volker Hain bei einem Übungsbesuch bei der Jugendfeuerwehr Asdorftal. Jugendwart Daniel Richter sowie die Mitglieder der Jugendfeuerwehr freuten sich sehr über die vielseitig und auffällige Bewegungskiste, welche beim Berufsfeuerwehrtag sofort eingesetzt wurde. In den nächsten Wochen gilt es die Kiste an alle Jugendfeuerwehren zu verteilen.

Foto: Volker Hain (links), Daniel Richter (5. v.l.)