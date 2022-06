Veröffentlicht am 1. Juni 2022 von wwa

HEDDESDORF – Jahreshauptversammlung des VdK Ortsverbandes Heddesdorf

Nach langer pandemiebedingter Pause hat der VdK-Ortsverband Heddesdorf seinen Ortsverbandstag (Jahreshauptversammlung) durchgeführt. Im gut besuchten “Stüffje” des TV Heddesdorf konnte Vorsitzender Sven Lefkowitz zahlreiche Mitglieder begrüßen, darunter auch den Ehrenvorsitzenden des VdK-Kreisverbands Joachim Faustmann.

In seinem Rechenschaftsbericht ging Lefkowitz auf die schwierige vergangene Situation und die reduzierten Möglichkeiten der Kontaktpflege mit den rund 400 Mitgliedern des Ortsverbandes ein. Schließlich gab er einen positiven Ausblick auf die zukünftigen Aktivitäten des Jahres 2022. So wird der monatliche Stammtisch wieder stattfinden, es sind daneben ein musikalischer Kaffeenachmittag, eine Halbtagesfahrt, ein Döppekoocheessen und natürlich eine Weihnachtsfeier geplant.

Nach dem Kassenbericht durch Kassiererin Hildegard Stark und der Entlastung des Vorstands wurden die Vorstandswahlen unter Leitung von Joachim Faustmann begonnen. Faustmann nutzte mit fundierten Kenntnissen die Gelegenheit, die Geschichte und die Entwicklung des VdK als Sozialverband von der Nachkriegszeit bis heute zu beleuchten. Er machte deutlich, dass gerade die ehrenamtliche Arbeit in den Ortsverbänden eine tragende Säule neben der Rechtsberatung durch die Geschäftsstellen ist und freute sich, dass auch in Heddesdorf ein rühriges Team mit vielen Aktivitäten das Verbandsleben prägt.

In geheimer Wahl führte die Versammlung dann die Wahl des Vorsitzenden durch. Vorgeschlagen war als einziger Kandidat der langjährige Amtsinhaber Sven Lefkowitz, der einstimmig für weitere vier Jahre im Amt bestätigt wurde. Bei den weiteren Wahlen wurde das Team komplettiert und so besteht der Vorstand aus erfahrenen und neuen Mitgliedern. Stellvertretende Vorsitzende ist erneut Martina Beate Jakoby, Kassiererin ist Hildegard Stark, Schriftführer wurde Hans Attendorn, zur Frauenbeauftragten wählte die Versammlung Brigitte Holl. Zu Beisitzern wurden Sigrid Scherer-Seiffert, Birgit Lepnikow, Silvester Heck und Birgit di Ludovico gewählt. Ale Kassenprüfer fungieren weiter Christa Hümmerich und Dieter Sassin.

In seinem Schlusswort freute sich Vorsitzender Sven Lefkowitz, dass er nun mit einem verstärkten Team die kommende Arbeit angehen kann und kündigte an, dass man sich nun sehr schnell an die konkreten Vorbereitungen für die geplanten Veranstaltungen machen werde.