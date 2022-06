Veröffentlicht am 1. Juni 2022 von wwa

KOBLENZ – Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Sonntagabend, 29. Mai 2022, gegen 20:30 Uhr saß ein 39jähriger Mann auf seinem Balkon Im Teichert in Koblenz, als er plötzlich zwei männliche Jugendliche mit seinem Fahrrad vorbeifahren sah. Gemeinsam mit einem Freund nahm er die Verfolgung der Diebe in Richtung Pfaffendorfer Brücke auf. Auch die Einsatzkräfte der Polizei Koblenz hefteten sich nach Mitteilung an die Fersen der Fahrraddiebe. Sie konnten schließlich auf Höhe der Schlossstraße festgestellt werden. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchteten sie zunächst. Einer der beiden konnte jedoch noch vor Ort festgenommen werden.

Es handelte sich um einen amtsbekannten 15jährigen Heranwachsenden, der ein Aufenthaltsverbot für das Stadtgebiet Koblenz hat. Er war auf einem zweiten Fahrrad unterwegs. Wie sich später herausstellte, war auch das gestohlen. Es wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Der 15jährige wurde ins Gewahrsam gebracht.

Der zweite Fahrraddieb wird als 1,80m groß, schlank und komplett schwarz bekleidet beschrieben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 entgegen: 0261-103-2510. Quelle: Polizei