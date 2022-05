Veröffentlicht am 31. Mai 2022 von wwa

ETZBACH – Schuppen brennt in Etzbach lichterloh

Zu einem Schuppenbrand in Etzbach wurde die Freiwillige Feuerwehr Hamm/Sieg am Montagnachmittag, 30. Mai 2022, gegen 15:30 Uhr alarmiert. Schon auf der Anfahrt zur Einsatzstelle war eine schwarze Rauchsäule am Himmel sichtbar. Da sich der Schuppen unmittelbar am Gebäude der Grundschule befand, wurde laut Alarm- und Ausrückeordnung ebenfalls der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Wissen mit alarmiert. Die zuerst eintreffende Besatzung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs aus Hamm nahm sofort ein Strahlrohr zur Brandbekämpfung vor. Ein Trupp, der mit Atemschutzgeräten ausgestattet war, konnte die Ausbreitung des Brandes auf das Gebäude erfolgreich verhindern. Danach wurde mit einer Wärmebildkamera die Fassade der angrenzenden Sporthalle und der Ausgebrannte Schuppen kontrolliert. An der Gebäudefassade wurde nur eine erhöhte Temperatur durch die Wärmestrahlung festgestellt. Die Gebäudeteile der Grundschule und der Sporthalle wurden im weiteren Verlauf durch die Einsatzkräfte vom Löschzug Wissen unter Leitung des Wehrführers David Musall kontrolliert. Abschließend wurde die Einsatzstelle mit einem Schaumteppich abgedeckt, und durch den Einsatzleiter Alexander Müller an die Objektverantwortlichen übergeben. Im Einsatz waren die Feuerwehr Hamm/Sieg mit vier Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften, die Feuerwehr Wissen mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst des DRK aus Wissen und die Polizei. Zur Brandursache und Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. (cte) Fotos: Feuerwehr