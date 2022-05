Veröffentlicht am 31. Mai 2022 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung durch Steinwurf in der Siegpassage Betzdorf

Sonntagvormittag, 29. Mai 2022, warf gegen 11:30 Uhr ein unbekannter Täter Steine gegen die gläserne Eingangstür und das Schaufenster eines Ladengeschäfts in der Siegpassage in Betzdorf. Beide Glaselemente gingen zu Bruch. Es ist von einer gezielten, so die Polizei, mutwilligen Zerstörung auszugehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Betzdorf (02741-926-0) in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei