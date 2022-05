Veröffentlicht am 30. Mai 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Abenteuer-Wochenende im Landkreis Neuwied – Biwak 2022: Natur und Adventure pur im Wald erleben mit der Kreisjugendpflege für 12- bis 17-Jährige

Am ersten Wochenende der Sommerferien bietet die Kreisjugendpflege Neuwied ein Natur- und Adventurewochenende für Jungen im Alter von 12 bis 17 Jahren an. Von Freitag bis Sonntag 22. – 24. Juli, erwarten die Teilnehmer drei spannende Tage mitten in der Natur. Im Mittelpunkt stehen der Bau eines eigenen Biwaks, das Feuer als Kochstelle, Bogenschießen und weitere Waldabenteuer. „Ein perfekter Einstieg in die Sommerferien inmitten einer außergewöhnlichen und idyllischen Atmosphäre auf einem Waldgrundstück mit Bachlauf im rheinischen Westerwald“, versprechen die Kreis-Jugendpfleger Marc Maier und Franlin Thoma. Die Kosten für Fahrt, Unterkunft, Verpflegung und Programm betragen 20 Euro.

Teilnehmen können Jungens ab 12 Jahren. Voraussetzungen sind lediglich gute Laune und das Interesse an Bushcrafting. Wer mitfahren möchte, sollte sich schnell anmelden: Die Zahl der Plätze ist begrenzt.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und der Schulsozialarbeit in Neustadt/Wied statt.

Für die Anmeldung und weitere Informationen wenden Sie sich an die Kreisjugendpflege in Neuwied, Marc Maier, Tel. 02631-803/-621, und Franlin Toma, Tel. 02631-803/- 442, E-Mail: jugendarbeit@kreis-neuwied.de.