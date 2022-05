Veröffentlicht am 30. Mai 2022 von wwa

MICHELBACH – Schützen marschieren nach zweijähriger Coronapause wieder durch die Gemeinde Michelbach

Ein Bild, das die Schützenherzen höher schlagen lässt, bot sich am Sonntagnachmittag in der Gemeinde Michelbach. Der Schützenverein „Adler“ Michelbach hatte zum Schützenfestumzug eingeladen. Im Schleedörn hatten sie Aufstellung genommen, wurden von Königin Sabine, Kaiser Tim, Kronprinz Tobias und Schützenmeister Frank Becker begrüßt. Sonne und Regen hatten mit den Leidgeprüften Schützen ein Einsehen, beließen den Nachmittag bei erträglichen Wetterbedingungen. Schützenhauptmann Michael Imhäuser ließ die Schützen und Musiker mit rechts um zum Festzug antreten und unter musikalischer Begleitung des Blasorchesters Mehrbachtal durch den Ort marschieren. Am der Michelbacher Mühle ging es rechts ab in Richtung zur B 8 und hoch zum Schützenhaus. Die Polizei Altenkirchen sorgte derweil für die nötige Sicherheit auf den Straßen. Fotos: rewa – diwa