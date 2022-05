Veröffentlicht am 29. Mai 2022 von wwa

MICHELBACH – Sabine Knak und Tim Janotta beim Schützenverein „Adler“ Michelbach zur Königin und zum Kaiser gekrönt

Nach zwei Jahren Pause nahmen die Michelbacher „Adler“ Schützen neuen Anlauf zur Gestaltung eines Schützenfestes. Vor gut 30 Jahren wurde das Schützenfest der „Adler“ auch schon in den Räumlichkeiten des Schützenhauses gefeiert. Damals die Ersten und Einzigen. Die Macht der Gewohnheit führte nach drei Jahren wieder zum Festzelt. Das stand die letzten Jahre auf dem Parkplatz des Schützenhauses. Jetzt hat man wieder auf die Möglichkeit „Schützenhaus“ zurückgegriffen. So dürfen sich Sabine und Tim glücklich schätzen, die ersten Majestäten der Neuzeit zu sein, die wieder in den Hallen der Michelbacher „Adler“ gekrönt wurden.

Samstagabend, 28. Mai 2022, war es wieder soweit. Die Gastvereine und Ehrengäste hatten Platz genommen, das Licht war in mattes Grüngetaucht getaucht, die Michelbacher Schützen hatten Aufstellung bezogen, die Fahnengruppe marschierte, gefolgt von den alten und neuen Majestäten sowie den Thronpaaren unter dem Beifall der Festbesucher ein.

Vor dem Thron nahmen sie ihre Position ein, Schützenmeister Frank Becker begrüßte die Gäste und Schützen und nahm die Krönungszeremonie, assistiert von seinem Stellvertreter Chris Kraemer vor. Altkönigin Julia Andreas und ihr Prinzgemahl Lukas nahmen den Erinnerungsorden entgegen, wie auch die scheidende Kaiserin Monika Woelki. Feierlich überreichte Kraemer der neuen Königin Sabine Knak Königskette und Diadem, sowie Tim Janotta die Kaiserkette.

Am Sonntag folgt ab 14:00 Uhr der Festzug der Schützen durch den Ort. Fotos: Renate Wachow