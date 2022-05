Veröffentlicht am 29. Mai 2022 von wwa

KIRCHEN – Sperrung des Bahnübergangs Schwelbel in Kirchen

Wegen Asphaltarbeiten im Bereich des Bahnübergangs Schwelbel wird dieser von Mittwoch, den 1. Juni 2022 ab 20.00 Uhr bis Donnerstag, den 2. Juni 2022 um 22.00 Uhr für den gesamten Fahrzeug- und Fußgängerverkehr gesperrt. Die Umleitung für Fahrzeuge erfolgt über die B 62 Struthofspange, für Fußgänger über den Fußweg in der Unteren Schwelbelstraße an der Eisenbahnbrücke über die Sieg in die Bahnhofstraße. Die örtliche Ordnungsbehörde bittet um entsprechende Beachtung.