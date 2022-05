Veröffentlicht am 29. Mai 2022 von wwa

ELKENROTH-HORHAUSEN – Kreisfeuerwehrverband unterstützt Grundschulen – Firmen setzten sich gemeinsam mit dem Kreisverband für Brandschutzerziehung ein

Die Brandschutzerziehung ist nicht nur dem Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen e.V. ein wichtiges Anliegen, sondern findet auch auf dem Lehrplan in vielen Grundschulen im Kreis Beachtung. So auch in der 4. Klasse der Grundschule in Elkenroth und Horhausen. In den letzten Wochen wurde das Thema Feuer im Sachunterricht der Grundschulen unterrichtet, sodass die Schüler und Schülerinnen schon sehr viel Wissen mitbrachten. Stefan Schwan, Jugendfeuerwehrwart aus Kausen, nahm die Gelegenheit wahr und lud die ca. 60 Schüler und Schülerinnen der Grundschule Elkenroth zum Besuch im Feuerwehrhaus Kausen ein. In Horhausen begrüßte Jugendwart Oliver Heck gar 75 Schüler und Schülerinnen der Grundschule in Horhausen.

Zunächst gab es für die Klassen eine Einführung in die Aufgaben der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, mit welche Gerätschaften gearbeitet wird bzw. welche Fahrzeuge vorgehalten werden. Für die Aktion standen viele Helfer aus den Reihen der Einsatzabteilungen zur Verfügung und versuchten die zahlreichen Fragen der wissbegierigen Schüler und Schülerinnen zu beantworten.

Am Ende des Besuches im Feuerwehrhaus überreichte dann der Verbandsvorsitzende Volker Hain sowie die Jugendwarte Stefan Schwan und Oliver Heck das neue Mal- und Arbeitsbuch zur Brandschutzerziehung in dem „Kim & Luis“ sowie das Feuerwehrauto „Florian“ die Schüler und Schülerinnen zu verschiedenen Aufgaben rund um die Themen Feuer und Rauch begleiten und vermitteln das richtige Verhalten in gefährlichen Situationen. Zusätzlich digitale Inhalte wie Videos oder Lernerfolgskontrollen können die Schüler und Schülerinnen per Tablet oder Smartphone mit ihren Eltern und/oder Geschwistern herunterladen und 3D-Figuren inklusive eines Feuerwehrautos entstehen lassen. Ein digitales Belohnungssystem schafft den Anreiz, die Inhalte vollständig zu bearbeiten und weiterhin zu vertiefen. Des Weiteren liegt ein Aufkleber „Kinderfinder“ bei, der von außen an die Kinderzimmertür geklebt werden soll, um in einem Brandfall die Arbeit der Feuerwehrmänner und -frauen beim Absuchen der Räume zu erleichtern.

Zahlreiche Firmen aus dem Kreis Altenkirchen spendeten für das vom Kreisfeuerwehrverband initiierte Arbeitsheft. Vorsitzender Volker Hain richtet seinen Dank an alle Sponsoren. Laut Hain ist das Arbeitsheft ein wichtiger Baustein in der Brandschutzerziehung und eine gute Unterstützung im Rahmen unseres gesetzlichen Auftrages. Die Umsetzung war nur mit der finanziellen Unterstützung und einem Zuschuss des Kreisverbandes möglich. Für die Folgejahre hofft der Kreisfeuerwehrverband auf weitere Beteiligung von Firmen und Privatpersonen, um das Heft auch weiterhin den Grundschulen kostenlos zur Verfügung zu stellen. (voh) Fotos: Kreisfeuerwehrverband AK