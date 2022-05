Veröffentlicht am 31. Mai 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Bei Oberbieber den römischen Limes entdecken

Mit den Spuren römischer Geschichte in unserer Region beschäftigt sich eine Führung, die die städtische Tourist Information für Sonntag, 12. Juni, anbietet. Am Parkplatz des Schwanenteichs im Stadtteil Oberbieber beginnt um 14 Uhr ein interessanter Limesspaziergang. Immerhin verlaufen durch Rheinland-Pfalz die ersten 75 Kilometer des obergermanischen Limes, auf denen sich insgesamt 131 Wachtposten, neun Kleinkastelle und neun Auxiliarkastelle befinden. Davon liegen 31 Wachposten und drei Kleinkastelle auf Neuwieder Gebiet. Während der Tour in Oberbieber wird unter anderem ein rekonstruierter zweigeschossiger Limesturm besichtigt.

Erwachsene bezahlen 5 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren 3 Euro. Um eine Anmeldung bis zwei Tage vor dem Termin wird gebeten. Weitere Informationen, auch zu individuellen Führungen, gibt es bei der Tourist-Information der Stadt Neuwied, E-Mail: tourist-information@neuwied.de, Telefon 02631 802 5555. Ein Überblick über alle Führungen steht im Internet unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen.html.