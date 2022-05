Veröffentlicht am 30. Mai 2022 von wwa

WALDBREITBACH – Nordic-Walking unverbindlich kennenlernen – VfL Waldbreitbach beteiligt sich am landesweiten Bewegungstag am 11. Juni

Die Nordic Walking-Gruppen des VfL Waldbreitbach bieten am Samstag, 11. Juni, anlässlich des landesweiten Bewegungstags Nordic Walking „Rund um den Klosterberg“ für alle Interessierten, auch ohne Erfahrungen in diesem Sport, an. Die Strecke ist etwa 6,5 Kilometer lang, enthält mittlere Steigungen, fantastische Aussichten und führt über befestigte Wanderwege und -pfade hauptsächlich durch schattigen Wald. Feste Sportschuhe sind erforderlich; Nordic-Walking-Stöcke können ausgeliehen werden.

Treffpunkt am Aktionstag ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz an der Sporthalle Waldbreitbach (Jahnstraße 1). Die Übungsleiterinnen und Übungsleiter freuen sich, neben den aktiven Mitgliedern viele Gäste zum „Schnuppern“ begrüßen zu dürfen, um ihnen die Begeisterung an dieser gesunden Sportart zu vermitteln. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen gibt es bei Anne Mommertz: nw@vfl-waldbreitbach.de.