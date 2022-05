Veröffentlicht am 28. Mai 2022 von wwa

RHEINBREITBACH – Wohnhausbrand in Rheinbreitbach, in der Westerwaldstraße

Freitagmorgen, 27. Mai 2022, um 01:05 Uhr, wurde über die Rettungsleitstelle ein Wohnhausbrand in Rheinbreitbach, in der Westerwaldstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte brannte das Dach des Zweifamilienhauses bereits lichterloh. Die beiden Bewohner des Anwesens konnten sich rechtzeitig nach draußen begeben und blieben unverletzt. Angrenzende Wohngebäude wurden vorsorglich evakuiert. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohngebäude verhindert. An dem Einsatz waren 74 Einsatzkräfte der Wehren aus der Verbandsgemeinde Unkel, Bad Honnef und Neustadt/Wied beteiligt. Ebenfalls waren fünf Kräfte des DRK vor Ort. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Schaden dürfte, so schätzt die Polizei, in einem sechsstelligen Eurobereich liegen. Angaben zur Brandursache können derzeit von der Polizei noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern noch an. Quelle und Foto: Polizei