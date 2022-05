Veröffentlicht am 27. Mai 2022 von wwa

WEITERSBURG – Mann mit Messer bedroht und geschlagen

Donnerstagabend, 26. Mai 2022, zwischen 23:00 und 23:45 Uhr, kam es auf dem Autobahnparkplatz „Auf der Zeg“, an der BAB 48 in Fahrtrichtung Frankfurt, zu einer Bedrohungslage mit einem Messer und einer Körperverletzung durch Faustschlag ins Gesicht. Der Parkplatz für Pkw bietet eine schöne Aussicht auf Koblenz. In diesem Fall sucht die Polizeiautobahnstation Montabaur dringend nach Zeugen, die Hinweise auf den männlichen Angreifer geben können. Der war mit einem weißen VW Golf Variant/Kombi mit Gießener-Kennzeichen unterwegs. In seiner Begleitung befanden sich eine blonde Frau und ein weißer Hund, vermutlich Malteser. Der Täter war etwa 185 cm groß, hatte kurze dunkle Haare und sprach mit türkischem Akzent. Er trug eine helle Stoffhose, helle Turnschuhe, Muskelshirt und eine graue Windjacke. Quelle: Polizei