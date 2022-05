Veröffentlicht am 27. Mai 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfallflucht am Bahnhof in Altenkirchen

Am Freitagvormittag, 27. Mai 2022, um 09:00 Uhr parkte eine Frau mit ihrem PKW rückwärts auf dem Parkplatz am Bahnhof Altenkirchen. Als sie gegen 12:00 Uhr zurückkehrte, stellte sie Kratzer an ihrer Fahrertür fest. Vermutlich stieß der unbekannte Unfallverursacher beim Rangieren gegen den PKW und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Aufgrund der Beschädigung ist von einer äußerst leichten Kollision auszugehen, die der Verursacher nicht zwingend bemerkt haben muss. Bei dem PKW der Geschädigten handelt es sich um einen schwarzen Ford Fusion mit AK Kennzeichen. Die PI Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Es wird davon ausgegangen, dass der flüchtige Unfallgegner seinen Schaden erst später festgestellt haben dürfte. Quelle: Polizei